Les Forces royales air s’apprêtent à acquérir, dès début 2021, un lot de 12 F16 de type Viper, une version plus développée de ce fleuron de l’industrie militaire US. Révélations.

On en sait un peu plus sur les nouveaux avions de chasse commandés par les Forces Royal Air au géant de l’industrie militaire américaine, Lockheed Martin, constructeur du F16 Block 70, version plus développée des F16. «Le Maroc a été le premier pays en Afrique à avoir exprimé la demande d’acquérir un certain nombre de F16 Viper», a souligné le nouveau patron du Programme F16, le général américain Bill Fredericks.

Le 28 février dernier, ce haut gradé américain publiait sur son compte Twitter (voir ci-bas) qu’il venait d’être promu au bureau FMS pour le programme du F16 et que le premier dossier qu’il avait à traiter était celui du Maroc. «Une des premières demandes exprimées par le Maroc a été d’acquérir un certain nombre de F16 Viper et de bénéficier des capacités du radar AESA AN/APG83 qui serait une première sur le continent africain».

Il en ressort que le Maroc est en passe de devenir le premier pays en Afrique à posséder le F16V, ou le F16 Block 70, ce qui lui permettrait d'acquérir une supériorité aérienne absolue à l’échelle continentale.

Cette version très avancée du futur F16 marocain a par ailleurs été dernièrement dévoilée à l’occasion du Salon aéronautique Marrakech Expo, par le constructeur américain Lockheed Martin.

Cette transaction a été conclue dans une absolue discrétion fin 2017, à la faveur d’une visite d’une délégation des Forces armées royales à Washington où celle-ci a rencontré plusieurs groupes industriels dans le domaine de la défense aux Etats-Unis.

Le360 s’était fait l’écho de ce deal en juin 2018, en rapportant que pas moins de 12 F16 de type Viper avaient été commandés par le Maroc auprès des Etats-Unis.

Autre révélation, et non des moindres: la livraison des F16 Viper au Maroc débuterait en 2021 et s’achèverait une année plus tard.

Et ce n’est pas fini! Vous vous rappellerez que le Maroc avait acquis, en 2011, pas moins de 24 F16. Vous vous souviendrez également que l’un des appareils de ce lot avait été abattu le 10 mai 2015 par un missile des rebelles houtis, dans le cadre de l’opération «Tempête décisive» conduite par l’Arabie saoudite contre les insurgés pro-mollahs iraniens. Cela risque de ne plus se reproduire.



Outre les 12 chasseurs F16V (Vipers), le dernier et le plus avancé de la famille des "Fighting Falcon", "le Maroc compte modifier toute sa flotte actuelle au même standard", annonce une source de le360, assurant que les anciennes versions existantes du F16 peuvent aussi être adaptées à la norme Viper.

