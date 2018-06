© Copyright : DR

Le Maroc s'apprête à acquérir un nouveau lot de 12 chasseurs américains, de type F16 Vipers, encore plus développés que les 24 F16 réceptionnés en 2011. Détails.

La flotte des Forces royales air (FRA) se renforcera par l'acquisition de nouveaux F16 à la pointe des avions de combat. Pas moins de 12 chasseurs US à siège unique seraient ainsi lorgnés par le Maroc, dévoile Far-Maroc, site spécialisé dans les questions de Défense.

Et ce n'est pas tout! Outre les 12 chasseurs F16V (Vipers), le dernier et le plus avancé de la famille des "Fighting Falcon", "le Maroc compte modifier toute sa flotte actuelle au même standard", annonce la même source, assurant que les anciennes versions existantes du F16 peuvent aussi être adaptées à la norme Viper.

Pour précision, les Forces royales air comptent quinze blocs 52 F-16C et huit blocs F-16D 52 en service. Un F-16C s'est écrasé le 10 mai 2015 lors d'opérations de combat alors qu'il participait à l'opération "Tempête décisive" de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite au Yémen.

Le F-16V a été présenté au public lors du salon aéronautique de Singapour en 2012. Le premier vol a eu lieu le 16 octobre 2015. La configuration F-16V comprend de nombreuses améliorations destinées à maintenir le F-16 à la pointe des avions de combat.