Dans son dernier rapport au Conseil de Sécurité sur le Sahara, le SG des Nations-Unies, Antonio Guterres, a souligné que le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki, a assuré son Envoyé Spécial pour le Sahara de son soutien aux efforts de l'ONU pour le règlement de ce différend.

Le rapport souligne, en outre, que M. Faki a informé l’Envoyé Personnel, Horst Kohler, au sujet du mécanisme établi lors du Sommet de Nouakchott de l’Union Africaine de juillet 2018.

Ce dernier, sous la forme d’une Troïka composée des Présidents sortant, en exercice et entrant de l’UA, ainsi que le Président de la Commission, a été mis en place par la décision 693, avec l’objectif d’”apporter un soutien efficace aux efforts conduits par les Nations Unies”.

Ce qui consacre, ainsi, l’exclusivité onusienne du processus politique sur le Sahara marocain.



Le soutien au processus onusien, exprimé par le Président de la Commission de l’UA et repris par le Secrétaire général de l’ONU, conforte la position exprimée par 38 pays africains, soit presque les trois quart des membres de l’UA, qui ont réaffirmé l’exclusivité des Nations-Unies en tant que cadre unique de recherche d’une solution politique, mutuellement acceptable, réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara marocain, qui repose sur le compromis et ce, lors de la Conférence ministérielle africaine sur l’appui de l’Union Africaine au processus politique de l’ONU sur le différend régional au sujet du Sahara, tenue à Marrakech, le 24 mars 2019.