Les autorités algériennes ont déployé des agents de police, chargés de répertorier tous les ressortissants marocains qui se présentent devant l’ambassade du royaume à Alger. Scandaleux.

C’est un véritable scandale et ce sont les autorités algériennes, menées par le régime militaire de Ahmed Gaïd Salah qui s’en sont rendues coupables. Ainsi donc, des agents de police algériens sont déployés depuis quelques temps devant le siège de l'ambassade du Royaume, situé au Golf Al Mouradia, à Alger.

L’objectif n’est pas d’assurer la protection des personnes qui se rendent dans cette représentation diplomatique, encore moins de protéger la zone, mais plutôt de "fliquer" ouvertement, ni plus ni moins, toutes les personnes sollicitant des prestations administatives. Les agents algériens en question procèdent ainsi, systématiquement, à enregistrer la filiation complète des citoyens marocains qui se présentent et n'hésitent pas, de plus, à les interroger sur le motif réel de leur visite à leur ambassade.

Face à cette situation, plusieurs usagers de cette légation diplomatique ont manifesté leur mécontentement et considèrent ce comportement comme un "harcèlement arbitraire hors la loi", tout en décidant d'en informer le chargé d'affaires ainsi que l'ambassadeur accrédité auprès d'Alger, afin de mettre un terme à de tels agissements.