© Copyright : DR

Hakim Benchamach a convoqué ce lundi 20 mai une réunion urgente du Bureau politique du PAM dans une tentative de reprendre le contrôle du parti, après le coup de force réussi d'une centaine de jeunes ayant pris samedi le commandement de la Commission préparatoire du 4e congrès, prévu début octobre.

«Cette réunion cruciale va montrer la capacité des dirigeants du PAM à surmonter cette crise où les jeunes veulent un changement dans la gestion du parti», a déclaré, interrogé par Le360, un membre du Bureau politique.

Il faut noter que la tension entre les jeunes proches de Benchamach et ceux de la tendance dite "démocratique" est montée d'un cran hier, dimanche, avec un vif échange d'accusations.

Deux pétitions aux arguments contradictoires ont ainsi circulé.

Il y a celle des jeunes qui ont porté Samir Koudar à la tête de la commission préparatoire et qui insistent sur le caractère démocratique de l'élection qui s’est déroulée samedi, et celles des "amis" de Hakim Benchamach qui évoquent la violation de la procédure d'élection du président de cette commission et de sa "légalité".

105 "jeunes démocrates", considérés comme des partisans de Samir Koudar, ont signé une pétition alors que celle des pro-Benchamach porte 90 signatures.

Dans cette crise, l'avantage pour "les démocrates" est conforté par les soutiens émis par la présidente du Conseil national, Fatima Zahra Mansouri, et par Mohamed El Hammouti, le président du Bureau fédéral, une des principales instances du PAM.

Samir Koudar, second vice-président du Conseil de la région de Marrakech-Safi, a également reçu le soutien d'Ahmed Akhchichine, un des fondateurs du PAM.