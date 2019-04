© Copyright : Brahim Taougar Le360

Le Parti authenticité et modernité (PAM) est non seulement en crise, mais carrément en danger. C'est le constat amer que viennent de faire cinq membres fondateurs de ce parti, aujourd'hui dans l'opposition. Pourra-t-il s'en sortir à l'occasion de son conseil national, le dimanche 5 mai à Rabat?

Ces cinq personnalités, parmi lesquelles trois anciens secrétaires généraux du PAM (Hassan Benaddi, Mohamed Cheikh Biadillah, Mustapha Bakkoury en plus de Ali Belhaj et de Mohamed Benhammou) ont déploré, dans un communiqué conjoint, la situation de crise dans laquelle s'enlise le parti, tout en désapprouvant la direction actuelle menée par Hakim Benchamach. Ces personnalités appellent d'urgence à rapidement corriger les déviations en saisissant l'occasion du conseil national du parti, prévu le dimanche 5 mai prochain dans la capitale, Rabat.

D'autres voix, au sein du PAM, rejettent "le pessimisme des 5 sages". Leur initiative concernant la crise est "louable" mais "son timing est mauvais, du fait que le parti est bien engagé sur le chemin de la restructuration et de la dynamisation de ses structures", indique, interrogé par Le360, un membre du bureau politique du PAM.

"Leur réaction intervient trop tard", commente cette source, rappelant qu'il y aura un conseil national et un congrès national en juillet prochain, dédiés à approfondir ce redressement.

Voici le communiqué des cinq personnalités du PAM:

"Face à l’aggravation de la situation au sein du PAM et à la détérioration du climat et des rapports au sein de ses instances dirigeantes, qui menacent de le précipiter dans une crise qui pourrait totalement le disqualifier et annihiler ses capacités à relever les défis du présent et à se hisser au niveau des défis à venir,

Considérant le moment et les enjeux de la situation que nous vivons, dans un environnement régional et international de plus en plus compliqué; ce qui appelle plus que jamais de la part de tous, davantage de responsabilité et d’engagement patriotique sincère,

Considérant l’insignifiance et la futilité des pratiques et des comportements en vigueur et qui ne sont inspirés que par des calculs opportunistes, des visées égoïstes et même des propensions anarchistes voire nihilistes,

Et après des échanges suivis,

Un groupe de fondateurs du parti ont décidé d’assumer leur responsabilité et de lancer un appel à:

1) affirmer leur engagement d’assumer leur responsabilité vis-à-vis du projet auquel ils ont librement adhéré et pris part, chacun selon ses capacités, à sa création et à son développement.

2) Intervenir, en toute sagesse et en toute sérénité, pour aider à ramener le projet sur la ligne juste, qui a été clairement définie, au moment de la création; en parfaite harmonie avec les potentialités positives et les aspirations constructives dont regorge le parti, que ce soit au niveau central ou régional.

3) Affirmer leur volonté d’être présents et disponibles pour agir, à côté de toutes les militantes et de tous les militants sincères, à toutes les étapes à venir et à tous les niveaux, pour la mise à niveau et la qualification des instances et des structures du parti, afin que chacun y trouve la place et la considération qu’il mérite.

4) Adresser cet appel à la responsabilité à tous les membres et partisans du PAM, afin que tous se lèvent à nouveau, pour avancer en toute confiance vers des succès et des victoires à venir, sur la voie exaltante de l’édification du Maroc du progrès, de la démocratie et de la modernité".

Les signataires: Hassan Benaddi, Mohamed Cheikh Biadillah, Mustapha Bakkoury, Ali Belhaj, Mohamed Benhammou.