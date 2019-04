© Copyright : DR

Kiosque360. Le renouvellement des structures du Parlement a provoqué une rébellion au sein du PAM. Le député Brahim Joumani, premier adjoint d’Ahmed Akhchichen et les femmes et parlementaires du parti, se sont révoltés contre le secrétaire général qui aurait pris des décisions unilatérales.

La rébellion de Brahim Joumani, le pont du PAM dans les provinces du sud, a suscité la colère des Sahraouis contre le secrétaire général, coupable selon eux de les avoir marginalisés. En cause, les nominations à des postes à responsabilité au Parlement qui ont fait beaucoup de mécontents.



Des choix qui ont poussé Ahmed Akhchichen, le premier adjoint de Benchemass, à se ranger dans le camp des contestataires. Selon certaines informations, le patron du parti du tracteur ne se serait même pas concerté avec les membres du bureau politique sur ce sujet. Pis encore, il est dans le collimateur des femmes du parti qui lui reprochent de les avoir privées de postes à responsabilités à la chambre des représentants.



Pourtant, ajoutent-elles, le statut de la chambre des représentants accorde un quota d’un tiers à la représentation des femmes. La majorité d’entre elles ont rejoint le bloc parlementaire des deux chambres du PAM qui a décidé de boycotter le secrétaire général et la séance de lundi prochain.



La position de Benchemass à la tête de la chambre des conseillers n’a pas échappé à la crise qui mine de plus en plus le parti. On évoque dans les coulisses de la deuxième chambre le dossier d’un marché juteux relatif à l’acquisition d’un système informatique moderne que Benchemass aurait accordé à l’un de ses proches. Ce marché, auquel il a été alloué un budget de 20 millions de dirhams, pourrait provoquer une crise politique. En effet, les composantes de la chambre des conseillers refusent que ce marché soit accordé à un entrepreneur chanceux sans qu’il ne fasse l’objet d’une délibération. Les différents partis accusent Benchemass de faire des grands marchés un domaine réservé.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du samedi 20 avril, que les dirigeants du parti se déploient pour essayer de désamorcer cette crise. Le bureau politique du PAM a réitéré son appel aux parlementaires pour qu’ils se préparent pour la session de printemps afin de faire le suivi et d’évaluer le travail du gouvernement. L’objectif étant d’éviter aux citoyens de subir les politiques publiques du gouvernement qui ne prennent pas en compte l’intérêt général et ne créent pas les conditions nécessaires à la réalisation du développement escompté.



Le bureau politique a par ailleurs discuté de la proposition du secrétariat du conseil national et a décidé de programmer la session de cette instance pour le dimanche 5 mai. L’ordre du jour de ce conclave sera consacré à l’évaluation du travail des bureaux politique et fédéral, des commissions du conseil national, des deux groupes parlementaires ainsi que de l’instance nationale des élus. Il sera par la suite procédé à la validation de la composition de la commission préparatoire du quatrième congrès national du parti.



Dans ce contexte, le bureau fédéral va se réunir ce samedi pour «harmoniser l’approche à suivre à propos des échéances organisationnelles du parti en conformité avec l’accord du 5 janvier 2019». Le bureau politique a ensuite appelé à achever la composition de la commission préparatoire du congrès national de l’Organisation de la jeunesse du parti dès le 30 avril, comme cela a été défini par le bureau de cette instance. Une échéance qui sera consacrée au renouvèlement de l’adhésion des jeunes du parti en mandatant une représentation régionale selon un programme national qui sera défini par le bureau national de l’organisation des jeunes.