Londres est préoccupée par le soutien apporté par les Mollahs d'Iran au front séparatiste du Polisario, rapporte "The Sun", mettant en garde contre l'extension à l'Afrique du Nord de la sphère d'influence iranienne. Détails.

"L'Iran ouvre un nouveau front dans sa bataille mondiale contre les alliés occidentaux en finançant un groupe rebelle en Afrique du Nord", accuse le célèbre "The Sun", dans un article consacré au soutien financier et militaire apporté par l'Iran au front séparatiste du Polisario, via le "Corps des Gardiens de la Révolution" (CGR) et son pendant libanais, le mouvement Hezbollah.

"Les gardiens de la révolution formeraient des rebelles basés au Maroc", avertit la publication de langue anglaise la plus vendue au monde. "On pense maintenant que le Corps des Gardiens de la Révolution de l'Ayatollah Khamenei forme et arme le Front Polisario, un mouvement rebelle anti-occidental au Maroc", souligne encore le quotidien, rappelant que "le Polisario a mené une guerre de quatre décennies contre le gouvernement marocain pour se battre pour l'indépendance de la région du Sahara Occidental".

Citant un ancien ambassadeur israélien, Dore Gold (ex-DG du ministère israélien des Affaires étrangères), The Sun rapporte que "le CGRI a maintenant étendu ses tentacules dans le conflit du Sahara occidental et aide le Polisario".





"Cela se fait via son ambassade en Algérie, en l'utilisant comme base", a précisé le diplomate israélien, dans sa déclaration au quotidien "The Sun". "L'Iran pense qu'il doit répandre la révolution islamique, et il essaye de le faire depuis 1979», indique-t-il, mettant en garde contre l'éventualité qu'Alger devienne la tête de pont de l'Iran pour étendre son hégémonie à l'Afrique du Nord.