Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a consacré lundi un grand discours à l’Iran et pointé ses ingérences dans les affaires de certains pays. Dans un long article consacré à ce discours, Fox News a cité notamment le Maroc et l’aide fournie par le Hezbollah au Polisario. Les grandes lignes.

Dans son premier grand discours politique consacré à l'Iran, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo n’y est pas allé de main morte. Il a surtout révélé certaines vérités sur l’ingérence du régime des mollahs dans les affaires de plusieurs pays.

Le site de la chaine américaine Fox News est revenu pour l’occasion sur les déclarations de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. «M. Bourita a indiqué que le service de renseignements de son pays avait découvert que le Hezbollah, protégé de services iraniens, fournissait des armes au groupe rebelle du front Polisario», écrit-il.

Revenant sur les raisons de la rupture par le Maroc de ses relations avec l’Iran, le site indique que le Maroc avait arrêté l’année dernière un financier du Hezbollah et que le parti chiite libanais avait menacé le Maroc de représailles en cas de non-libération de son agent. «Nous l'avons livré aux Etats-Unis et à partir de cette date il y a eu un changement qui menace notre sécurité», déclare Bourita, toujours cité par Fox News.

En avril de cette année, un nouveau pallier a été franchi après la livraison au Polisario d’armes dont des missiles sol-air SAM-11, SAM-9 et Strela, argue le MAECI.

«M. Bourita a cité de nouvelles preuves montrant des visites récentes de hauts dirigeants du Hezbollah avec de hauts responsables militaires du Polisario, y compris les hommes responsables des relations extérieures du Hezbollah pour la formation militaire et la logistique», ajoute Fox News.

Bourita affirme que l'ambassade iranienne en Algérie a été utilisée pour financer le Polisario. Il a dit que l'attaché culturel de l'ambassade, Amir Mousavi, est censé être la personne qui dirige l'opération.

«Je pense qu'il est clair que l'ingérence de l'Iran dans les affaires intérieures des pays arabes et musulmans ne s'arrêtera pas au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe», a-t-il déclaré, ajoutant que les «Iraniens tentent en partie de déstabiliser la région en raison des bonnes relations du Maroc avec les États-Unis et l'Europe».

«Le Maroc est connu pour être un pays modéré, un pays qui utilise le soft power en Afrique et dans le monde arabe et je pense que c'est l'un des éléments qui dérangent l’Iran», souligne encore Bourita.