Dans un discours du Trône 2019 à forte charge sociale, le roi Mohammed VI a dressé un bilan sans concession de la situation sociale au Maroc. Pour le souverain, beaucoup reste à faire, et le Maroc va s’en donner les compétences et les moyens.

C’est un constat sans détours que dresse le roi Mohammed VI de la réalité sociale au Maroc dans son discours du Trône 2019, adressé au peuple marocain ce lundi 29 juillet.

Le souverain y parle d’un devoir de clarté et d’objectivité quant à cette situation. Une situation que les avancées majeures réalisées par notre pays ne sauraient cacher.

«Nous avons accompli un bond qualitatif en matière d’infrastructures: autoroutes, train à grande vitesse, grands ports, énergies renouvelables, réhabilitations urbaines. Nous avons également franchi des étapes importantes dans le renforcement et la consolidation des droits et des libertés, pour un ancrage solide et sain de la pratique démocratique», établit encore le roi.

Mais les infrastructures et les réformes institutionnelles, si importantes soient-elles, ne sont pas suffisantes. «Le devoir de clarté et d’objectivité impose de nuancer ce bilan positif dans la mesure où les progrès et les réalisations, d’ores et déjà accomplis, n’ont malheureusement pas encore eu des répercussions suffisantes sur l’ensemble de la société marocaine», affirme ainsi Mohammed VI.

Un roi-citoyen

Résultat, une mauvaise perception de certains citoyens quant aux retombées de ces réalisations sur leurs conditions de vie, notamment en termes de satisfaction de leurs besoins quotidiens et singulièrement en ce qui concerne la fourniture de services sociaux de base, la réduction des inégalités sociales, le renforcement des acquis de la classe moyenne.

Chez le roi, cette situation de fait est la source d’une grande souffrance. «Dieu sait à quel point Je suis peiné de voir que des citoyens marocains, ne représenteraient-ils que 1% de la population, continuent à vivre dans la précarité et le dénuement matériel».

L’importance particulière accordée par le roi aux programmes de développement humain, à la promotion des politiques sociales pour parvenir, in fine , à la satisfaction des attentes pressantes des Marocains visait à parer à cette situation. Et le roi Mohammed VI est plus déterminé que jamais à réussir le pari du développement inclusif. «Je n’aurai de répit que lorsque tous les obstacles auront été éliminés, que des solutions appropriées auront été apportées aux problèmes de développement et aux questions sociales. Cet objectif suppose une vision globale et des projets menées à bonne fin grâce à des ressources qualifiées et des conditions favorables», insiste le souverain.

Revoir le modèle

La voie royale est donc tracée. «Les dernières années ont révélé l’incapacité de notre modèle de développement à satisfaire les besoins croissants d’une partie de nos citoyens, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. C’est la raison pour laquelle Nous avons appelé à sa réévaluation et à sa réactualisation», a-t-il réaffirmé.

D’où la décision royale de mettre en place la commission spéciale chargée du modèle de développement. «Nous procéderons à son installation à la rentrée prochaine», annonce le roi Mohammed VI.

«Nous avons confié la mission d’examiner des questions d’intérêt national comme la Régionalisation et la Constitution, le Code de la famille, les affaires liées à l’Instance Equité et Réconciliation. Notre suivi personnel de leurs travaux a permis d’atteindre des résultats concluants et positifs», indique le roi dans son discours. Cette méthode a en effet déjà prouvé son efficacité à maintes reprises.