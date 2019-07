© Copyright : DR

Dans son discours à l’occasion de la Fête du Trône, le roi Mohammed VI a annoncé la création d’une commission spéciale chargée du modèle de développement et a invité le gouvernement à préparer une nouvelle génération de grands plans sectoriels.

Dans son discours prononcé depuis Tétouan à l'occasion de la fête du trône, le roi a annoncé la création et l’installation, dès la rentrée, d’une commission spéciale en charge du modèle de développement.

«Nous avons veillé à ce que cette commission, par sa composition, regroupe différentes disciplines académiques et diverses sensibilités intellectuelles, en y faisant siéger des compétences nationales issues du public et du privé», a souligné le souverain. Outre de l’expérience et une exigence d’impartialité, le roi insiste à ce que les profils choisis soient suffisamment outillés pour comprendre les dynamiques à l’œuvre au sein de la société afin d'aller au-devant de ses attentes, sans jamais perdre de vue l’intérêt supérieur de la Nation.

Dans son discours, le roi tient à préciser que cette commission «ne tiendra lieu ni de second gouvernement, ni d’institution officielle parallèle», mais qu'elle jouera le rôle «d’organe consultatif investi d’une mission limitée dans le temps».

Cette commission, ajoute le souverain, devra prendre en considération les grandes orientations des réformes engagées ou en passe de l’être, dans des secteurs comme l’enseignement, la santé, l’agriculture, l’investissement, le système fiscal. «Nous attendons de cette commission qu’elle remplisse son mandat avec impartialité et objectivité en portant à Notre connaissance un constat exact de l’état des lieux, aussi douloureux et pénible puisse-t-il être», indique le roi Mohammed VI.

La future commission spéciale en charge du modèle de développement est appelée à faire preuve d’audace pour proposer des solutions adaptées. «Il importe avant toute chose de faire preuve d’audace, d’esprit d’initiative, d’un sens élevé des responsabilités, lors de la mise en œuvre des conclusions judicieuses et des recommandations pertinentes qui seront adoptées, seraient-elles difficiles ou coûteuses», a souligné le souverain, avant de rappeler qu’il reviendra sur le sujet dans un futur proche.

En parallèle, le discours royal a mis l’accent sur l’amélioration des prestations sociales de base et le rehaussement de la performance des services publics. Le souverain a également invité le gouvernement à commencer la préparation d’«une nouvelle génération de grands plans sectoriels, cohérents et harmonieux, susceptibles de servir de pilier au modèle de développement dans sa nouvelle version».