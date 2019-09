© Copyright : DR

Les autorités marocaines abandonnent, dès demain lundi 16 septembre, les fiches d'embarquement que les voyageurs, au départ du Maroc comme à l'arrivée, devaient renseigner et présenter à la police des frontières.

C’est désormais acté et Le360 l'apprend de sources sûres. Les fiches d'embarquement, que tout voyageur devait présenter à la police des frontières dans nos ports et aéroports, sont abandonnées. La mesure entre en vigueur dès demain, lundi 16 septembre, nous précisent nos sources.

Document obligatoire et sans lequel aucun voyageur ne pouvait passer la frontière, au départ comme à l'arrivée du Maroc, ce qu'on appelait également la "fiche de police" ne se justifie désormais plus.

Fiche d'embarquement.

Cette mesure entre dans le cadre de la fluidifaction du trafic dans les aéroports, mais aussi dans les ports, du royaume. Elle obéit à une nouvelle politique visant à mettre fin aux dysfonctionnements que connaissent tout particulièrement nos aéroports, celui de Mohammed V à Casablanca en premier lieu.

Nous vous en avions informé en temps et heure, le ministère de l'Intérieur a décidé de prendre les choses en main en matière de gestion, notamment, du plus grand hub aéroportaire du pays. C'est à Khalid Zerouali, le wali et directeur de la surveillance des frontières auprès du ministère de l'Intérieur, qu’a été confiée la mission de mettre de l'ordre, vous apprenait Le360 de source gouvernementale.

"Désormais, c'est [Khalid Zerouali] le «Monsieur gendarme» qui chapeaute une commission de crise ayant pour mission de mettre fin au désordre et à la gabegie dans les aéroports, et en particulier l'aéroport Mohammed V à Casablanca", indiquait notre source.

Quelques 21 millions de voyageurs ont transité entre 2018 et 2019 dans les aéroports du royaume. Dans l'entrée en jeu de l'Intérieur et dans cette mesure, d'aucuns voient le début de la fin du calvaire des voyageurs, marocains comme étrangers. Cette mesure vient d'ailleurs s'ajouter à une autre: celle de la création prévue de zones de contrôle frontalier dédiées aux détenteurs d'un passeport marocain.