Le corps de marine de guerre de l’armée algérienne boycotte pour la première fois l’exercice naval régional parrainé par le US Africa Command, «Phoenix Express», destiné à accroître la coopération régionale en matière de sécurité maritime. Voici pourquoi.

L’Algérie ne participera pas à la 15è édition des exercices de sûreté maritime régionale Phoenix Express, parrainé par le US Africa Command (USAFRICOM). Ce boycott, le premier depuis le lancement de ces exercices il y a quinze ans, a été confirmé par nos confrères de Far-Maroc, qui rapportait dans son édition du lundi 25 mars les travaux de la Conférence de lancement de cette quinzième édition, organisée à la première Base navale de Casablanca.

Un premier boycott que rien ne justifierait, en dehors du fait que cette quinzième édition de ces exercices navales grandeur nature sont actuellement organisées au Maroc.

L’Algérie démontre une fois de plus son animosité puérile envers le Maroc, déclinant toute coopération sécuritaire régionale dès lors que cette coopération, dictée pourtant par la montée des défis sécuritaires régionaux, a pour théâtre le territoire national marocain, le cas échéant la façade Atlantique du royaume.

Cette posture stérile contredit manifestement cette fausse-vraie disposition algérienne à coopérer avec le Maroc, exprimée à tout-va par les apparatchiks du régime voisin, dont l’ambassadeur d’Alger à Washington, Majid Bouguerra.

Invité du Think Tank américain, Center for The National Interest, pas plus tard que le mardi 12 février dernier à Washington, le dénommé Majid Bouguerra avait claironné sans sourciller qu’«il existait une coordination entre les services chargés de la lutte antiterroriste des deux pays»!

Le diplomate algérien, qui tentait alors de faire passer la pilule d'un 5ème mandat auprès des Américains, a poussé la tartufferie jusqu’à dire qu'"Alger va continuer à améliorer ses relations avec le Maroc, en dépit de la résistance de Rabat". A ce sujet, il a affirmé que le dossier du Sahara «n’affecte pas notre volonté politique d’œuvrer pour le développement de nos relations».

Une allégation que contredit, entre autres, ce boycott de «Phoenix Express» auquel Alger a l’habitude de participer mais qu’elle boude cette fois pour l’absurde raison que sa quinzième édition se déroule au Maroc.