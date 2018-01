L'Afrique du Sud salue le retour du Maroc à l'Union africaine

La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Maite Nkoana-Mashabane.

© Copyright : DR

La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Maite Nkoana-Mashabane, a salué le retour du Maroc au sein de l'Union africaine (UA) et remercié le roi Mohammed V et le royaume pour l'hospitalité dont elle a bénéficié durant son séjour au Maroc.

«Merci beaucoup au Maroc et merci pour sa contribution en matière de migration», a déclaré la ministre lors de son intervention devant la conférence ministérielle sur la migration en Afrique. Exclusif. Rabat. Entretien en tête-à-tête entre Nasser Bourita et son homologue sud-africaine Maite Nkoana-Mashabane a, par ailleurs, plaidé en faveur des migrants «obligés de fuir pour des raisons sécuritaires ou économiques». La responsable sud-africaine a par la suite eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Par Mohamed Chakir Alaoui