La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Maite Nkoana-Mashabane.

© Copyright : DR

La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Maite Nkoana-Mashabane, aura un entretien en tête-à-tête avec le MAECI, Nasser Bouritan, mardi 9 janvier, à Rabat, en marge de la Conférence ministérielle africaine sur la Migration. Une première.

"Un entretien en tête-à-tête est prévu entre Nasser Bourita et la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Maite Nkoana-Mashabane, mardi 9 janvier à Rabat", apprend le360 auprès d'une source autorisée au MAECI. Cet entretien, qui intervient à la suite de la rencontre historique entre le roi Mohammed VI et le président sud-africain Jacob Zuma, mercredi 29 novembre 2017 à Abidjan, sera consacré à "l'examen du processus de normalisation des relations bilatérales, notamment la réouverture des ambassades des deux pays africains", indique notre source.

Cet entretien, le premier en son genre, se tiendra en marge de la Conférence ministérielle africaine sur la Migration, prévue mardi 9 janvier au siège du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Rabat, précisément à la salle Balafrej.

Pas moins de dix-sept ministres africains des Affaires étrangères sont attendus à cette grand-messe, dont, outre l'Afrique du sud, le Lésotho, la Sierra Leone, le Malawi, le Ghana, le Botswana, la Mauritanie et le Nigeria.