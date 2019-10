Hassan Abyaba, ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture.

© Copyright : DR

Le nouveau ministre de la Culture est désormais connu. Il s’agit de Hassan Abyaba, désormais ancien porte-parole de l’Union constitutionnelle (UC) dont il est membre du bureau politique. Découvrez qui il est.

Il s’appelle Hassan Abyaba. Cet inconnu du grand public est désormais le ministre de la Culture du gouvernement El Othmani. Remplaçant Mohamed Laârej, au très maigre bilan, Hassan Abyaba devra, de plus, cumuler ce secteur aussi vital que stratégique avec les départements de la Jeunesse et des sports.

Universitaire et membre du Bureau politique de l’Union constitutionnelle, dont il a également été le porte-parole, Hassan Abyaba est natif de Rass El Aïn, à Settat. Après une licence en géographie et un master spécialisé en géographie économique, il obtient un doctorat en études géopolitiques ainsi qu’un doctorat national en ressources humaines en 2010 (Université Mohammed V -Rabat). Egalement à son actif, des formations en leadership et en gestion des négociations, tant aux Etats-Unis qu’en Allemagne.

Egalement président du centre Ibn Battouta d’études stratégiques, Abyaba a enseigné à l’Université Hassan II de Casablanca. En avril 2018, il a été élu président de l’Union libérale arabe en Jordanie.

Auteur de plusieurs ouvrages sur le leadership, la géographie politique et économique ainsi que les ressources humaines, il est également connu pour son engagement associatif. Tout porte donc à croire qu'il saura incarner ce sang neuf voulu par le souverain et dont son prédécesseur a cruellement manqué.