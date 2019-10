© Copyright : DR

Sans surprise, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, ne sera pas reconduit à son poste dans le prochain gouvernement, dont la composition sera annoncée ce mercredi après-midi.

Comme il fallait s’y attendre, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, paie cash son bilan catastrophique à la tête d’un département crucial pour le développement du pays et l’évolution de la société. Ce ministre haraki ne sera pas reconduit dans le prochain gouvernement, dont la composition sera annoncée ce mercredi après-midi, a appris Le360 de sources bien informées.

Le dernier couac de ce ministre a été l’organisation, en partenariat avec une fédération de la CGEM, des «premières assises des industries culturelles et créatives» qui se sont déroulées les 4 et 5 octobre 2019 à Rabat.

Au lieu de consulter les forces vives de la création et des arts dans le pays, ce ministre a donné carte blanche à une très jeune fédération de la CGEM pour préempter la culture. Et ce n’est là que le plus retentissant de ses couacs à la tête de la Culture. Et au département de la Communication, c’est une autre paire de manche.

Pour rappel, un conseil des ministres est prévu ce mercredi 9 octobre juste après une audience au Palais Royal lors de laquelle les nouveaux ministres prêteront serment devant le souverain.