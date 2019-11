Nasser Bourita à gauche) et Jean-Yves Le Drian.

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a entamé ce jeudi une visite de travail à Rabat au cours de laquelle il s'entretiendra avec son homologue marocain de "questions d'intérêt commun entre la France et le Maroc", a appris Le360 de sources diplomatiques.

"Il s'agit de concertations politiques sur divers sujets notamment en ce qui concerne les relations bilatérales politiques et économiques, la situation au Maghreb ainsi que sur la première cause du Maroc, celle de son intégrité territoriale et de ses provinces sahariennes", a-t-on indiqué de mêmes sources.

Les deux ministres examineront également sur les préparatifs de la 14e rencontre de haut niveau qui aura lieu le 19 décembre à Paris sous la présidence du Premier ministre français, Edouard Philippe, et de Saâd Eddine El Othmani.

Lors de la réunion de cette haute commission mixte de coopération économique, une série d'accords bilatéraux seront signés entre les deux pays.

Jean-Yves Le Drian, dont il s'agit là de la seconde rencontre à Rabat, en moins de six mois, avec Nasser Bourita regagnera Paris ce jeudi après-midi, après avoir été l'hôte d'un déjeuner offert par son homologue marocain.

Le ministre français des Finances et de l’économie, Bruno Le Maire, se rend lui aussi au Maroc ce jeudi 21 novembre, en vue de préparer la Réunion de Haut Niveau France-Maroc, selon Atlasinfo, qui cite des sources diplomatiques françaises.

Les deux ministres français vont donc rencontrer leur homologue respectif, Nasser Bourita et Mohamed Benchaâboun.

En plus des échanges sur des questions bilatérales et régionales, les deux ministres doivent évoquer les préparatifs de la Réunion de Haut Niveau, prévue le 19 décembre à Paris, sous la présidence des deux Premiers ministres français et marocain, ajoute la même source.