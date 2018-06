Exclusif. Voici comment les FAR se préparent à entrer dans la bande de Gaza

Photo de l'hôpital médico-chirurgical déployé par les FAR en novembre 2012 à Gaza, suite à l'agression israélienne contre les populations palestiniennes.

Une semaine après l'annonce du déploiement sur hautes instructions du roi, chef suprême et chef d'état-major général des FAR, d'un hôpital de campagne à Gaza, le staff médical des FAR est arrivé au complet au gouvernorat égyptien d'El-Arich et se prépare à faire son entrée dans la bande. Détails.