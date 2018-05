© Copyright : DR

Cette unité hospitalière pluridisciplinaire sera encadrée par un staff médical composé de 13 médecins, 21 cadres paramédicaux et un staff de soutien (63 personnes) et offrira aux populations de Gaza des consultations dans différentes spécialités.

Cette initiative royale, qui intervient en ce mois sacré de Ramadan, vise à alléger les souffrances des milliers de Palestiniens désarmés dans la bande de Gaza à cause des agressions israéliennes ayant fait dernièrement des centaines de victimes innocentes, reflétant ainsi le soutien concret et effectif que SM le Roi, Président du Comité Al Qods, n'a eu de cesse de fournir au peuple palestinien notamment lors des moments les plus difficiles.

Cet hôpital de campagne, dont le déploiement s'inscrit en droite ligne avec les engagements historiques et constamment renouvelés du Souverain envers la cause palestinienne, prodiguera les soins nécessaires dans différentes spécialités aux blessés et victimes civiles des événements récents survenus dans la bande de Gaza.

Cette unité hospitalière pluridisciplinaire sera encadrée par un staff médical composé de 13 médecins, 21 cadres paramédicaux et un staff de soutien (63 personnes) et offrira aux populations de Gaza des consultations dans différentes spécialités, notamment en médecine générale, médecine dentaire, médecine d’urgence, cardiologie, ophtalmologie, ORL, gynécologie-obstétrique, traumatologie, pédiatrie et radiologie.

Cette initiative humanitaire noble, qui vient s'ajouter à d'autres gestes pris par le Royaume dans le cadre de son soutien multidimensionnel au peuple palestinien, permettra d'alléger les souffrances des Gazaouis qui souffrent de l'embargo et des agressions israéliennes continues, et offrira un soutien qualitatif aux staffs et aux établissements humanitaires et de santé s'activant dans la bande, et qui souffrent d'un grand manque en ressources humaines et en équipements médicaux.

Outre l'assistance médicale que fournira cet hôpital de campagne, le Royaume a dépêché une aide humanitaire de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, l'Agence marocaine pour la coopération internationale et les FAR, et qui comprend 113 tonnes de denrées alimentaires (farine, sucre, pâtes, riz, lentilles, pois chiche, fèves sèches, huile, dattes et lait en poudre) ainsi que 5.000 couvertures, illustrant ainsi l'esprit de solidarité profondément enraciné dans les traditions et les us des Marocains.

Cette initiative royale vient s'ajouter à une séries d'initiatives similaires mises en place sur ordre de SM le Roi dans plusieurs pays frères et amis et qui ont été hautement saluées par les populations et les chefs d'Etat desdits pays, montrant que le Royaume a toujours adhéré à l'approche de solidarité agissante et immédiate avec tous les pays du monde.

Sans nul doute, le Maroc, qui place la question palestinienne parmi les constantes de sa politique étrangère, veille grandement à soutenir le peuple palestinien dans sa lutte contre l'occupant israélien, y compris le soutien des populations d'Al Qods Acharif dans leur résistance contre toutes les initiatives visant la judaïsation de la ville sainte et portant atteinte à son cachet musulman et chrétien.

Le suivi par le Souverain des différents développements de la question palestinienne et le souci royal d'informer et de mettre en garde la communauté internationale au sujet de la dangerosité de la situation dans les territoires occupés témoignent de la place centrale qu'occupe la première cause des arabes et musulmans auprès de SM le Roi en Sa qualité de Président du Comité Al Qods et l'un des premiers dirigeants arabes à prendre des initiatives en soutien au peuple palestinien et de sa cause juste.