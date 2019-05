Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) livre un diagnostic sans appel de la situation politique au Maroc. La formation de Benabdallah met en garde contre l'agitation pré-électoraliste et demande de hisser le débat au niveau des attentes populaires et des intérêts de la Nation. Détails.

Le parti du Livre tient, ce samedi, la 4e session de son Comité central. En ouverture de cette réunion, le secrétaire général du parti, Mohamed Nabil Benabdallah, a donné lecture à un rapport-diagnostic émanant du Bureau politique et passant au crible la situation politique actuelle.

"Document de référence et non conjoncturel, né d'une réflexion et d'échanges entre les membres de la direction du parti, analysant la réalité en toute objectivité", selon ce dernier.

Revenant sur la résolution 2468 du Conseil de sécurité sur le Sahara, adoptée mardi 30 avril, à une large majorité, le PPS salue les "points positifs" de cette résolution et réaffirme son attachement à la première cause nationale et au parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume.

"Agir loin des calculs politiciens"

Dans son rapport, analysant la situation actuelle du pays, le PPS estime: "le processus démocratique de notre pays a été marqué par une grande dynamique ayant engrangé des acquis non négligeables sur les plans politique, économique, social, des droits de l'Homme et institutionnels... Et ce, grâce aux efforts de SM le roi et des forces nationales démocratiques vives". Il est naturel que ce processus s'inscrive dans la durée et se poursuive, souligne-t-il.

Le PPS appelle à la poursuite du dialogue social; mais, préconise-t-il, loin des calculs politiciens et des surenchères, regrettant l'absence de clarté, le tâtonnement et l'attentisme.

Ce qui, selon lui, donne l'impression à une partie de la population que les grands chantiers de réforme sont en stand by, à cause de divergences entre des protagonistes supposés être des partenaires.

En regrettant le démarrage d'une course prématurée vers les prochaines législatives, le Bureau politique du PPS s'interroge, non sans une pointe d'amertume: "qui sortira vainqueur de cet imbroglio ? Est-ce que le fait de gagner de nouvelles voix en 2021 est plus important que les intérêts de la Nation et du peuple?".