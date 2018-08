© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Le roi Mohammed VI a accordé, mardi 21 août, sa grâce à 889 personnes, dont 188 détenus dans le cadre des événements d’Al Hoceima. Un geste royal que le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid, salue hautement.

Le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid, a posté sur sa page Facebook un message dans lequel il salue ce geste royal hautement humanitaire.

Rappelant que le souverain avait déjà gracié 11 détenus de la Salafiya Jihadia, Ramid estime que la sagesse royale a toujours tenu à faire d’une fête une double occasion de célébration «et ce, non seulement pour les familles des détenus, mais aussi pour tous les défenseurs des droits de l’Homme et pour tous ceux qui tiennent à préserver l’image du pays, sa stabilité et son développement».

«Cette initiative bénie de Sa Majesté le roi nous conforte dans notre foi que le pays est sur la bonne voie malgré les difficultés qui ne nous découragent pas dans notre choix vers plus de droits et de libertés… Merci Majesté…», a écrit Mustapha Ramid.