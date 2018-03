© Copyright : Le360

La ville de Dakhla devient la capitale de l'Afrique, en accueillant, ce vendredi 16 mars, la 4e édition du Forum Crans Montana qui s’ouvrira avec la lecture d'un important message royal adressé aux 3.000 participants venus des quatre coins du monde.

L’ouverture du Forum sera rehaussée par la participation de l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, a appris le360 auprès des organisateurs. Le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani participera aussi à l'ouverture de cette séance.

C'est pour la première fois, depuis la délocalisation du Forum Crans Montana, prestigieux et célèbre think tank mondial, à Dakhla, qu'un chef de gouvernement participe à cet événement.

Le fait saillant de cette rencontre est attendu le samedi 17 mars avec la remise à Moustapha Cisse Lo, président du Parlement de la CEDEAO du prix de la fondation Crans Montana.

La consécration de Moustapha Cisse Lo, selon les organisateurs, intervient en reconnaissance du travail qu'il a accompli à la tête de l'organisation parlementaire des 16 Etats de la CEDEAO pour «l'intégration, la liberté et l'épanouissement de ses peuples en Afrique».

Outre des membres du gouvernement marocain dont le ministre de l'Intérieur, la séance d'ouverture verra la présence de délégations étrangères notamment africaines.

Des représentants d'Afrique du Sud, de France, d'Espagne, de pays du monde arabe et d'Asie participeront aux travaux du Forum qui se tient sous le thème «L'Afrique et la coopération Sud-Sud».

Le roi sud-africain des Zoulous, Zwelithini Goodwill sera accompagné d'une délégation de 14 membres comprenant deux députés et quatre membres de la présidence de l'ANC.

Les Etats-Unis seront présents, une nouvelle fois, via la participation du révérend Jesse Jackson, et de son épouse, Jacqueline Brown.

Cette 4e édition sera marquée aussi par la participation de 43 ONG internationales et régionales. Le programme prévoit deux activités principales, l'une devant avoir lieu au Centre de conférence entre le 16 et 17 mars 2018 et l'autre à bord d'un bateau de croisière voguant de Dakhla à Casablanca du 18 au 20 mars.

Plusieurs conférences et tables rondes auront lieu à cette occasion autour des thèmes de «L'économie des océans et le secteur halieutique, une filière stratégique pour l'Afrique», «La gestion urbaine globale: un défi pour toute l'Afrique», «La nouvelle route de la soie et l'Afrique: enjeux et opportunités pour le commerce mondial».