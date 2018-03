© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Le Forum de Crans Montana se tiendra du 15 au 20 mars à Dakhla sous le thème "Afrique et coopération sud-sud".

Le Forum de Crans Montana se tiendra, pour la 4è année consécutive, à Dakhla du 15 au 20 mars, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, a-t-on appris, jeudi, auprès des organisateurs.

Plus d’un millier de participants de haut niveau issus de plus de 100 pays prendront part à cet événement international qui s’est définitivement imposé comme le rendez-vous incontournable pour quiconque s’intéresse à l’Afrique et, plus largement, à la coopération sud-sud, ont précisé les organisateurs dans un communiqué. Le Forum de Dakhla donnera lieu, en toute liberté, à de nombreux échanges entre hauts responsables gouvernementaux et représentants du monde des affaires. De grands axes y seront proposés, il s'agit notamment de la sécurité alimentaire et l’agriculture durable, de l’économie des océans et le secteur Halieutique, des énergies renouvelables et la révolution verte africaine, de la Coopération régionale en matière de santé publique et de la gestion urbaine globale. Les femmes et la jeunesse seront également à l’honneur à l’occasion de sessions extraordinaires de l’African Women's Forum et des Nouveaux Leaders du Futur qui célébreront cette année encore les acteurs essentiels du renouveau de l'Afrique, ajoute la même source.

Ce Forum contribue de manière déterminante au rayonnement d'une ville et de toute une région qui sont en elles-mêmes l’illustration de la vision et de l’action structurante du roi Mohammed VI dans les provinces du sud Maroc.

Ce sont en effet les politiques ambitieuses et volontaristes que le Maroc y met en œuvre, qui permettent une accélération spectaculaire du développement économique, social et environnemental pour toute la région, soulignent les organisateurs. Dakhla est chaque jour un peu plus, le laboratoire de l’Afrique de demain, le lieu d’un miracle né d’une gouvernance visionnaire et volontariste. A Dakhla, il est fait la preuve que l’Afrique peut générer ce qui représente l’espoir nécessaire à la mobilisation de la Jeunesse sur tout le continent.