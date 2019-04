© Copyright : DR

Brahim Ghali, le chef des séparatistes, était en déplacement cette semaine en Islande et dont la propagande a fait grand cas. La vérité est, en fait, tout autre. Explications.

Après l’Irlande où il s'est trouvé récemment, Brahim Ghali a profité d'un simple déplacement en Islande que ses services de propagande n'ont pas hésité à présenter comme une «victoire diplomatique».

Or il n’en est rien, et les faits sont là pour le prouver: il s’agit, encore une fois, des mêmes pratiques mensongères puisant dans une même logique de déformation.

Primo, le chef des séparatistes se trouvait en Islande en visite privée, et non en visite officielle de travail, apprend Le360 de sources sûres. Et des rencontres, avec quelques officiels de ce pays, n’avaient, de fait, rien d’"officiel".

Ces rencontres étaient informelles, insistent nos sources, qui expliquent que Brahim Ghali s’était déplacé avec son passeport algérien.

A aucun moment, il n’a reçu d’invitation officielle et en Islande, il a été traité en tant que chef du Polisario, car ne disposant d’aucun autre statut lui permettant d’avoir droit à un quelconque traitement spécial.

Selon nos sources, cette visite a eu le mérite de rappeler la position inchangée de ce pays. En effet, l'Islande ne reconnaît pas et n’a jamais reconnu la pseudo «rasd».

C’est ce dont atteste une note verbale, communiquée ce jeudi 4 avril, à la diplomatie marocaine et dans laquelle l’Islande réaffirme son soutien aux efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution à ce différend régional autour du Sahara marocain.

Dans cette note, l’Islande réitère son souhait et sa résolution à maintenir l’excellence des relations avec le Royaume du Maroc.