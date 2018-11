Appel du roi Mohammed VI: après le PJD, le PPS veut rencontrer des partis politiques algériens

Une vue d'une salle de réunion au siège du PPS.

© Copyright : DR

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a décidé d'aller à la rencontre des partis algériens et ce, en réaction à la main tendue par le roi Mohammed VI aux dirigeants du voisin de l'Est.

Après le Parti de la justice et du développement (PJD), le PPS a décidé d'entreprendre des contacts et d'ouvrir le dialogue avec des paris algériens. Dans un communiqué, diffusé ce jeudi 15 novembre, le parti du Livre dit réagir au discours du roi Mohammed VI, prononcé à l'occasion de la Marche Verte et dans lequel le souverain a appelé l'Algérie à un dialogue franc et direct. "Contribuant à cette démarche, le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme a décidé d'entreprendre une série d'initiatives et de mener des contacts avec des partis algériens frères et amis, qui ont des liens historiques avec notre parti, afin d'examiner les moyens de la contribution des forces vives dans nos deux pays à la nouvelle dynamique pour le bien de nos deux peuples", souligne le communiqué du PPS. Pourquoi une délégation du PJD se rendra à Alger Dans son discours de la Marche Verte, le souverain avait souligné la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie et proposé la création d'un mécanisme politique conjoint de concertation afin de dépasser les différends conjoncturels qui entravent le développement des relations bilatérales. Cette initiative a été largement saluée par la communauté internationale.

Par Khalid Mesfioui