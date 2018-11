© Copyright : DR

Suite à l'appel lancé par le roi Mohammed VI pour "un dialogue direct et sincère" avec l'Algérie, le Parti justice et développement (PJD, au gouvernement) a décidé d'envoyer une délégation à Alger. Les détails.

Le secrétariat général du PJD, réuni samedi dernier, a indiqué dans un communiqué avoir pris la décision de dépêcher une délégation à Alger pour des rencontres avec divers partis politiques algériens et ce, pour expliquer la portée et la signification de l'initiative royale pour établir un mécanisme politique commun de dialogue et de consultations en vue de remettre à plat les divergences bilatérales.

Slimane Al Amrani, SG adjoint du PJD, a déclaré à Le360 que la composition de la délégation en partance pour Alger sera fixée prochainement. Une source au sein du PJD n'exclut pas que Slimane Al Amrani conduise lui-même cette délégation.