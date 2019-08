© Copyright : DR

Ahmed Réda Benchemsi, directeur de communication de Human Rights Watch (région MENA), a été arrêté hier à Alger, alors qu’il participait au 25è vendredi des manifestations anti-système. Il est maintenu en garde à vue par la police algérienne.

Ahmed Réda Benchemsi a été intercepté lors du 25è Vendredi des manifestations anti-système, qui se sont déroulées hier à Alger, avant d’être conduit dans un commissariat de police de la capitale algérienne, où il est maintenu en garde à vue, apprend le360 auprès de sources concordantes.

Selon les premiers éléments de l’enquête policière, éventés par un confrère algérien, Réda Benchemsi, VRP de HRW (région MENA), ne se trouvait pas en Algérie «dans le cadre d’une mission officielle» pour le compte de l’ONG américaine, qui n’a (toujours) pas réagi à son arrestation!

Une chose reste sûre: l’ex-directeur de TelQuel a dû se tromper d’adresse en s’associant à des manifestations dans un pays où il ne fait certainement pas bon manifester.

L’Algérie n’est évidemment pas le Maroc, où le preux chevalier du droit-de-l'hommisme bon teint, doublé de nihilste impénitent, s’est toutefois permis tous les excès, usant et abusant du statut que lui conférait l’exercice de la profession de journaliste et, ces dernières années, celui de proposé à la communication de HRW pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, pour s’attaquer à tous les symboles de l’État marocain, y compris la plus haute autorité du royaume, sans compter (ses) rapports délibérément biaisés et tendancieux dans le registre du Sahara marocain, notamment dans son volet humanitaire, servant ainsi la soupe aux ennemis de l’intégrité territoriale du royaume.

Ironie du sort, c'est à Alger que ce militant (très intéressé!) de la cause humanitaire a été arrêté! On ne badine pas avec le régime voisin ... surtout quand ce régime a une coloration vert-kaki!