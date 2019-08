© Copyright : DR

Un site gouvernemental américain vient de confirmer une information exclusive de le360, faisant état de livraison d’hélicoptères US de type AH-64 Apache, aux Forces armées royales. Nouveaux détails.

Rappelez-vous: le 360 rapportait, il y a précisément une année, le 29 juin 2018, les termes d’une transaction passée entre l’état-major des Forces armées royales et le Pentagone, pour livrer au Maroc des hélicoptères d’attaque de type AH-64 Apache. Plus précisément, la transaction avait été négociée en avril 2018, à l’occasion du 10è Comité consultatif de Défense Maroc-US, qui s’est tenu à Washington, sous la présidence de l’Inspecteur général des Forces armées royales, le Général de corps d’armée Abdelfattah Louarak.

Un an plus tard, c’est le site gouvernemental américain, export-gov, cité par FAR-Maroc, qui confirme ce "deal militaire" entre le Maroc et les États-Unis d’Amérique, au détail près que la publication US fixe à 24 au lieu de 22 le nombre d’hélicoptères de combat qui seront acquis par l’armée marocaine pour un montant de 1,5 milliard de dollars.

Une source militaire interrogée par le360 avait encore dévoilé, pas plus tard que le 16 mai 2019, que les AH-64 Apache seront livrés «au plus tard» en 2021.

Pour précision, les AH-64 Apache ont fait d’excellentes preuves notamment lors de la Guerre du Golfe (1990-1991) et depuis sur les théâtres afghan, irakien, libyen et yéménite.

Le bien-fondé du pari sur ces redoutables appareils américains n’est donc pas à discuter, pas plus d’ailleurs que les besoins pressants de l’armée marocaine en ce genre d’appareils qui ne manqueront pas de renforcer la dissuasion aéro-terrestre des Forces armées royales.