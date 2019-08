© Copyright : DR

Hind Sabri, la célèbre actrice tuniso-égyptienne a été sélectionnée pour faire partie du Jury de la 76ème Mostra de Venise, prévu du 28 août au 7 septembre, présidée cette année par Emir Kusturica.

L'actrice tuniso-egyptienne Hind Sabri est la première femme arabe à siéger au Jury du prestigieux festival International du film de Venise. Durant cette 76ème édition de la Mostra, prévue du 28 août au 7 sept, cette star arabe aura son mot à dire lorsqu'il s'agira de décerner les prix du Palmarés de ce festival présidé cette année par Emir Kusturica.

Dans un post sur son compte officiel instagram, l'actrice a exprimé sa fierté d’être ambassadrice du cinéma arabe au plus ancien festival de cinéma au monde. "Je suis fière de faire partie du jury du festival du film de Venise et d'avoir pour présidents les vétérans Emir Kusturica et Antoinette Liowill. Je suis également heureuse que cette annonce coincide avec la sortie de mon film "El Feel al azraq", 2eme partie, qui a connu un énorme succes dans le monde arabe. J'espère être une bonne ambassadrice de l'art arabe au plus ancien festival du monde et à l'un des 3 festivals les plus importants au monde".