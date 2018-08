© Copyright : DR

L'avocat Eric Dupond-Moretti, surnommé Acquittator, n'est plus l'avocat de Saâd Lamjarred. Alors que le chanteur marocain, inculpé pour viol en France, avait à sa défense trois ténors du barreau, le plus célèbre d'entre eux a jeté l'éponge. Il ne reste plus à présent que Jean-Marc Fédida.

Eric Dupond-Moretti n'est plus l'avocat de Sâad Lamjarrad. C'est ce que le célèbre avocat pénaliste français vient de déclarer à le360. Maître Dupond-Moretti, célèbre pour avoir remporté plusieurs procès en France et ailleurs, évite néanmoins de dévoiler les raisons qui l'ont poussé à ne plus représenter le chanteur marocain.

Le seul avocat du chanteur marocain, accusé dans une nouvelle affaire de viol, est Jean-Marc Fédida. Ce dernier, même s'il a donné une interview à Franceinfo, refuse catégoriquement de donner une déclaration à le360 et de s'exprimer sur l'affaire de son client. "Je n'ai aucune déclaration à vous faire. Au revoir", nous répond-il séchement.

A rappeler que Me Eric Dupond-Moretti avait pris la défense de Lamjarred en 2016 après que le roi Mohammed VI a décidé de prendre en charge les frais de justice du célèbre chanteur, comme annoncé, lundi 31 octobre 2016, par le Cabinet royal. Le chanteur, alors âgé de 31 ans, avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour "viol aggravé" et "violences volontaires aggravées". Ecroué puis libéré depuis, l'artiste refait parler de lui... dans la chronique judiciaire.

Le chanteur, aujourd'hui 33 ans, a été une nouvelle fois inculpé pour "viol", mardi, à la suite de la plainte d'une jeune femme, a-t-on appris auprès du parquet de Draguignan (sud-est de la France). Mais il est libre de ses mouvements. Le juge des libertés et de la détention (JLD) a décidé mardi soir de placer la vedette sous contrôle judiciaire, alors que le parquet requérait le placement en détention provisoire du chanteur déjà mis en cause pour des viols dans le passé.

Dans le cadre de son contrôle judiciaire, le chanteur a l'interdiction de quitter la France et d'entrer en contact avec la victime et les témoins, a précisé le parquet. Il a dû remettre son passeport aux autorités françaises et fournir une caution qui s'élève à 150.000 euros. La vedette avait été interpellée dimanche et placée en garde à vue pour des "faits caractérisés de viol" au cours de la nuit de samedi à dimanche dans un établissement de nuit de Saint-Tropez.

Le fait qu'Eric Dupond-Moretti ne défende plus Saâd Lamjarred ouvre la voie à bien des interrogations. Cette dernière affaire aurait-elle eu raison des soutiens de l'artiste?