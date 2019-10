Vidéos. Chili: après trois jours d'émeutes meurtrières, la crainte règne dans un Santiago sous paralysie

Heurts entre manifestants et police anti-émeute, le 20 octobre 2019, à Santiago du Chili.

Avec des transports publics quasiment à l'arrêt, des magasins pour la plupart fermés et des militaires patrouillant dans les rues, Santiago est paralysée ce lundi et redoute de nouvelles violences après trois jours d'émeutes et de pillages qui ont fait huit morts, selon un dernier bilan.