Emmanuel Macron et Donald Trump.

Le président français, refusant un moment de s'exprimer sur les propos acerbes de son homologue américain à son encontre, a finalement dit ce qu'il en pense et distillé des messages à ce dernier.

Emmanuel Macron s'est exprimé, mercredi soir au micro de TF1, sur les tweets agressifs de Donald Trump. "A chaque grand moment de notre histoire, nous avons été des alliés", a rappelé le chef de l'Etat français, ajoutant : "Entre alliés, on se doit le respect. Je ne veux pas entendre le reste".

Quand son intervieweur qualifie les tweets de Trump de "déplaisants" et d'"inélégants", Macron répond : "Vous avez tout dit". "Je pense que Donald Trump fait de la politique américaine et je lui laisse faire de la politique américaine. Je ne fais pas de la diplomatie par biais de tweets et de commentaires", a-t-il poursuivi.

Deux jours après avoir participé au centenaire de l'armistice à Paris, Donald Trump s'en était pris vigoureusement à Emmanuel macron. "Le problème est qu'Emmanuel Macron souffre d'une très faible cote de popularité en France, 26%, et d'un taux de chômage à près de 10%", a-t-il asséné, ajoutant "MAKE FRANCE GREAT AGAIN" (rendre à la France sa grandeur).

Des propos qui ont suscité un tollé dans l'Hexagone où, en guise de réponse, même des sportifs se ont trollé le président américain.