Vidéo. France: à cause de la canicule, des milliers d'hectares de cultures ravagés par les flammes

Incendie dans un champ en Eure-et-Loir, le jeudi 25 juillet 2019.

Des incendies ont ravagé plusieurs milliers d'hectares de cultures et de végétation dans plusieurs régions françaises hier, jeudi 25 juillet, sous l'effet conjugué de la canicule et de la sécheresse, ont rapporté les autorités locales et les pompiers.