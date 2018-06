Vidéo. Espagne: Rajoy renversé, le socialiste Sanchez au pouvoir

Le conservateur Mariano Rajoy accueille le socialiste Pedro Sanchez au Parlement espagnol.

Le chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy, coulé par un scandale de corruption, a été renversé vendredi 1er juin par le Parlement, après plus de six ans au pouvoir en Espagne, et remplacé par le socialiste Pedro Sanchez.