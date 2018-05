Mariano Rajoy, chef du gouvernement espagnol et membre du PP.

Les heures du conservateur Mariano Rajoy à la tête du gouvernement espagnol semblent comptées jeudi. En cause, une motion de censure avec un effet d'avalanche insoupçonné.

Pedro Sanchez, chef de file du Parti socialiste (PSOE), a déposé une motion de censure contre le gouvernement afin de provoquer sa chute, former son propre gouvernement et convoquer au plus tôt des élections anticipées. Il ne se doutait pas du succès qu'il allait emporter.

Le Parti nationaliste basque a annoncé jeudi qu'il voterait la motion de censure contre le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, assurant en principe son succès lors du vote prévu vendredi.

"Nous pensons que nous répondons à ce que les citoyens basques réclament majoritairement (...) en votant oui", a déclaré Aitor Esteban, porte-parole des cinq députés nationalistes dont le vote pouvait faire pencher la balance.

Développement suivra.