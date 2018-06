© Copyright : AFP

Tariq Ramadan a reconnu cinq relations extraconjugales mardi 5 juin devant les juges d'instruction parisiens. Le théologien se pose en victime et dit avoir été harcelé par ces femmes.

Lors de son premier interrogatoire mardi devant les juges d'instruction parisiens, Tariq Ramadan a finalement admis avoir eu cinq relations extraconjugales consenties, nous apprend France Inter.

"J'ai eu des hauts et des bas, des fois où j'ai été totalement en cohérence avec mes principes et d'autres où j'étais plus fragile", a confié l'islamologue suisse.

"Ce sont des femmes qui viennent me chercher. Je n'étais pas seulement sollicité comme un intellectuel, mais aussi comme un homme", a-t-il prétendu devant les juges tout en soulignant avoir été "élu parmi les sept hommes les plus sexy du monde" par un journal.

Quant à la nature de ses rapports sexuels avec les plaignantes, Tariq Ramadan a nié être "adepte de pratiques sexuelles violentes ou brutales". L'islamologue affirme n'avoir "jamais exercé de violence sur une femme", mais d'avoir eu des "rapports fougueux, de domination, dans un cadre de consentement et de complicité".