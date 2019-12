Le peuple algérien a déjà dit son mot: "Non au vote"!

© Copyright : DR

Le président de l’Autorité (indépendante) de contrôle de l’élection présidentielle algérienne, Mohamed Chorfi, a jugé «respectable" le taux de participation (7,92 %) enregistré jusqu’à 11 heures de ce jeudi matin.

L’ex-ministre de la Justice a omis de dire que ce taux de participation est simplement l’équivalent des voix exprimées par les membres de l’Armée nationale populaire (ANP), les éléments de la gendarmerie, de la police et des agents municipaux.

© Copyright : DR

Fortement mobilisés durant ce pseudo-scrutin, plus de 500.000 militaires et 250.000 policiers ont en effet été appelés aux urnes.

En jugeant "respectable" le taux de participation, M. Chorfi n'a pas eu l'honnêteté de préciser que ledit taux a été enregistré (plutôt) dans les rangs de l'armée et non parmi le peuple algérien qui a déjà dit son mot en refusant de participer et cautionner cette caricature d'élection à la coloration vert-kaki.