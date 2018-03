© Copyright : DR

L’application SNRT Live a été téléchargée par un million d’utilisateurs. C’est ce que rapporte la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) dans un communiqué diffusé ce lundi 12 mars.

Trois mois après son lancement, SNRT Live est devenue l’application marocaine numéro 1 du pays. Aujourd’hui, SNRT Live comptabilise plus d’un million de téléchargements sur son application Android et iOS et plus de 24 millions de visites.

Permettant une plus grande liberté de consommation de la télévision et de la radio, SNRT Live a permis aux Marocains de suivre en direct les programmes TV et radio de la SNRT, à n’importe quel moment et partout dans le monde avec 40% de visiteurs marocains résidents à l’étranger. Le mobile reste le vecteur de prédilection des utilisateurs de SNRT Live, à hauteur de 90%.

SNRT Live propose une interface ergonomique et simple d’utilisation qui permet de profiter des programmes de la SNRT en toute fluidité et de passer d’une chaîne à une autre en un seul clic.

Les utilisateurs peuvent accéder aux programmes en temps réel ou en différé, grâce à l’option innovante du «timeshifting» qui assure la fonction de télévision de rattrapage (catch up jusqu’à 6 heures) afin de ne rien rater des programmes du bouquet TV.

SNRT Live est de plus un service multiscreen, disponible gratuitement via n’importe quel support (smartphone, tablette ou ordinateur) à travers le site www.snrtlive.ma ou l’application SNRT Live sur Appstore et Playstore.

SNRT Live a remporté le prix de la meilleure innovation digitale, attribué dans le cadre des Moroccan Digital Awards organisés par l'African Digital Summit en février 2018.