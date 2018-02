© Copyright : DR

La SNRT remporte le premier prix de la meilleure innovation digitale avec son service SNRT LIVE, attribué dans le cadre des Moroccan Digital Awards organisés par l’African Digital Summit 2018.

L'African Digital Summit est un événement annuel phare organisé par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM). Il regroupe chaque année les professionnels du marketing et du digital d'Afrique et des autres continents.

L'African Digital Summit a organisé sa 4ème édition le 22 et 23 Février 2018. Plus de 1600 participants et professionnels du digital ont pu bénéficier des interventions d'une quarantaine de speakers de haut niveau, experts en digital, provenant d'une trentaine de pays dont 18 pays africains.

Pour cette 4ème édition, la SNRT confirme à nouveau sa position de leader et pionnier en termes d'avancée technologique dans le domaine de l'audiovisuel avec ce premier prix.

Une nouvelle consécration pour SNRT LIVE, l'application marocaine numéro 1 au Maroc, qui propose de regarder et écouter le bouquet TV et RADIO de la SNRT en direct ou à travers l’option de Timeshifting pour rattraper jusqu’à 6 heures de programmes TV, et qui comptabilise aujourd'hui plus de 20 millions de visites et près d'un million de téléchargements.