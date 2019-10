© Copyright : dr

"L'ancien secrétaire général du FLN et non moins ex-président de l’APN, donc un ancien 3e homme de l’État, jette un pavé dans la mare quant à la question du Sahara occidental", écrit le quotidien algérien "Liberté", en réaction à la sortie d'Amar Saâdani déclarant que "le Sahara est marocain".

"Considéré comme un principe cardinal de l’État algérien, le soutien à la cause du Polisario commence à susciter des réticences", constate le quotidien algérien, "Liberté", dans son édition électronique de ce samedi 19 octobre.

Un constat étayé par la sortie de "l'ancien secrétaire général du FLN et non moins ex-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), donc un ancien 3ème homme de l'État", pour affirmer ouvertement, dans une interview exclusive au site "Tout sur l'Algérie", parue jeudi 17 octobre, que "le Sahara est MAROCAIN et rien d'autre".

"La relation entre l'Algérie et le Maroc est plus grande que cette question", avait estimé Amar Saâdani, qui avait également exhorté les autorités de son pays à cesser de "verser de l'argent au polisario", au motif que les dirigeants de ce dernier s'en servent "pour se balader depuis cinquante ans dans les hôtels de luxe".