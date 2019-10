© Copyright : DR

Dans une interview exclusive à notre confrère «Tout sur l’Algérie», parue ce jeudi 17 octobre, l’ex-SG du tout-puissant Front de libération nationale, Amar Saâdani, jette un gros pavé dans la mare de l’establishment algérien en se prononçant ouvertement pour la MAROCANITÉ du Sahara. Détails.

«Je considère que le Sahara est marocain et rien d’autre». Le propos est d’Amar Saâdani, ex-Secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), au pouvoir depuis l’Indépendance de l’Algérie, en 1962.

«Le Sahara a été enlevé au Maroc au congrès de Berlin. Aussi, je pense que l’Algérie a versé pendant cinquante ans des sommes faramineuses à ce qui est appelé le Polisario et cette organisation n’a rien fait et n’est pas parvenue à sortir de l’impasse», a indiqué ce vieux routier de la scène politique algérienne.

Évoquant les relations algéro-marocaines, ce vieux cacique du FLN s’est montré optimiste quant à leur avenir. «Je pense que la conjoncture est favorable car il y a l’élection d’un nouveau président et le changement de système en Tunisie, l’Algérie se dirige vers une élection et un changement de système, la Libye aussi vit une transformation», a-t-il relevé.

«La relation entre l’Algérie et le Maroc est plus grande que cette question (Sahara: Ndlr) », a-t-il estimé, soulignant encore que la normalisation des relations entre Alger et Rabat «peut concourir à relancer l’unité maghrébine comme l’ont voulue les vétérans du FLN et de tous les partis nationalistes, du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et de toute l’Afrique du Nord».



Et ce n’est pas tout!

L’ex-haut responsable algérien a été on ne peut plus acerbe sur le front polisario, qu’il accuse de voler l’argent du contribuable algérien. «L’argent versé au Polisario, avec lequel ses membres se baladent depuis cinquante ans dans les hôtels de luxe, doit revenir à Souk Ahras, El Bayadh, Tamanrassset et autres villes. C’est mon avis, même s’il doit déplaire à certains », a-t-il asséné.

Pour rappel, Amar Saâdani avait appelé son pays, du temps même où il était secrétaire général du FLN (2015), à lever la main sur le dossier du Sahara, estimant que ce dossier était du seul ressort des Nations unies.