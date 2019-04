© Copyright : DR

Ramadan 2019 sur Al Aoula, c'est beaucoup de nouveautés. La première chaîne de télévision publique table, cette année encore, sur le concept de caméra cachée et sur les sitcoms. Voici un avant-goût sur ce qui vous attend dans quelques jours sur votre petit écran.

La première chaîne de télévision, Al Aoula, vient de dévoiler sa grille du ramadan 2019. Cette année encore, la chaîne capitalise sur les sitcoms et la caméra cachée pour espérer une fois de plus enregistrer de bons taux d'audience.

L'année dernière, c'était 21, 5% contre 8,6% seulement en 2017. La capsule humoristique "Souhlifa", produite par Ali n'production s'était taillée la part du lion en attirant 5,1 millions de téléspectateurs et en enregistrant 32,8% de parts d'audience.

Cette année, c'est la sitcom "Hemi Oulad Ami" qui ouvre le bal en prime time. Réalisée par Hicham Lasri et réunissant une belle brochette d'acteurs, avec à leur tête Aziz Daddas, Soukaina Darabil, Adnane Mouhajja, cette sitcom sera diffusée chaque jour à 19 heures 50. Le synopsis? C'est l'histoire de cousins qui débarquent de la campagne chez un couple de citadins et qui bouleversent leur paisible train-train quotidien.

Le thème de la vie à la campagne est aussi présent dans la capsule "Allal wa Kamelia" réalisée par Abdlhak Chaabi et qui ressemble à la série "L'couple" où les personnages Kebbour et Chaibia ont fait rire des centaines de Marocains il y de cela uelqus ramadans, sur 2M. Cette fois-ci, c'est Soukaina Darabil et Kambouche qui seront à l'épreuve. Rendez-vous tous les jours à 20 heures 30.

La série "Rda Dlwalida" revient pour une deuxième saison. Ce feuilleton, avec à l'affiche Rawya, Saadia Azgoun, a déja remporté, on s'en souvient, le prix de la meilleure série au festival de la fiction TV de Meknes en 2018, le grand prix meilleur acteur du monde arabe et le grand prix de la meilleure série du monde arabe, au festival de Carthage en 2018. Cette série sera diffusée tous les jours à 20 heures 40.

La caméra cachée est aussi au programme de ce ramadan sur Al Aoula: plusieurs stars marocaines seront ainsi piégées par l'acteur Tarik Boukhari. Diffusion prévue tous les jours à 19 heures 40.