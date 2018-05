© Copyright : DR

Sur Al Aoula, les deux émissions «Camera Dahka» et «Souhlifa» ont connu un pic d'audience considérable durant la deuxième semaine de ramadan. Les détails en chiffres.

«Camera Dakha» a atteint un pic de 4,6 millions de téléspectateurs et 28,6% de parts d’audience durant son 13e épisode, diffusé le mardi 29 mai 2018. Quant à «Souhlifa», la mini-série a enregistré un record de 6 millions de téléspectateurs et 38.7% de parts d’audience lors de son 11e épisode diffusé le dimanche 27 mai 2018.

Sur la chaîne YouTube «Ramadan Al Aoula», le succès des programmes du ftour d’Al Aoula se maintient avec un total de 39 millions de vues. «Souhlifa», très sollicitée sur YouTube, comptabilise actuellement plus de 28 millions de vues et l’épisode 2, numéro 1 des tendances YouTube au Maroc pendant plus d’une semaine, cumule 5,2 millions de vues.