Le dernier opus de Sâad Lamjarred a été retiré de YouTube, pour cause de plagiat. Hicham Talmoudi, qui revendique la paternité de ce titre, après une tentative d'obtenir un accord à l'amiable, qui s'est soldé par un échec, a demandé (et obtenu) le gel de sa diffusion sur cette plateforme.

Vous aurez désormais beau chercher "Salam", de Saâd Lamjarrad, sur YouTube, vous ne le trouverez pas.

Ce titre, dont la paternité avait été revendiquée par Hicham Talmoudi, a été suspendu à sa demande expresse. Hicham Talmoudi reproche à l'équipe autour de cette pop star aux multiples scandales qu'est Saâd Lamjarrad d'avoir repris, in extenso, le rythme et les refrains de sa chanson "Aglal Souss" sans faire référence à son oeuvre sortie en 2015, et, plus encore, sans l'avoir contacté.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Recherchez "Salam" sur YouTube vous donne désormais droit à ce message: "cette vidéo n'est plus valable à cause des droits d'auteurs réclamés par Hicham Talmoudi'".

Contacté la semaine dernière par Le360, Hicham Talmoudi avait laissé entendre qu'il espérait trouver un accord à l'amiable avec Mouhcine Tizaf, compositeur et arrangeur de cette dernière chanson de Lamjarred.

"Je ne cherche pas le scandale, j'attends de voir ce que nous allons conclure, ils doivent me payer les droits...", avait-il alors expliqué. Visblement, un accord n'a pas été trouvé. Et pour YouTube, le plagiat est manifeste.