© Copyright : DR

Mouhcine Tizaf a composé et arrangé la chanson "Salam" de Saâd Lamjarred. Mais ce que très peu savent, c'est qu'à l'origine, cette chanson appartient à un artiste: Hicham Telmoudi.

Hicham Telmoudi revendique la propriété intellectuelle de la chanson "Salam" de Saâd Lamjarred. Ce nouveau tube, composé et arrangé par Mohssine Tizaf du groupe Fnaïre, et dont le clip a été réalisé par Abderrafie El Adbdioui, reprend à l'identique les paroles et le rythme du refrain d'"Agwal Souss", interprétée par Hicham Telmoudi.

"A la fin du clip, il est mentionné que la chanson s'est inspirée du patrimoine musical amazigh, mais ce n'est pas une oeuvre du patrimoine, puisqu'il s'agit de ma propre chanson, où j'ai aussi collaboré avec des artistes d'Ahwach", indique Hicham Telmoudi, contacté par Le360.

Et de poursuivre: "la chanson, qui a été réalisée en 2012, est enregistrée à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et au Bureau marocain des droits d'auteurs. Les auteurs de ce single auraient pu me contacter et j'aurais pu m'arranger avec eux. Mais au lieu de cela, Mouhcine Tizaf s'est attribué l'arrangement et les paroles de cette chanson".

Hicham Telmoudi souligne par ailleurs que son intention n'est pas de nuire aux auteurs du travail musical effectué sur son oeuvre première, mais plutôt de parvenir à un arrangement à l'amiable.