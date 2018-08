© Copyright : DR

Le commentateur sportif vedette d’Al Jazeera se dit prêt à voter pour l’actuel président de la République d’Algérie, Abdelaziz Bouteflika, si ce dernier se présente pour un cinquième mandant. Il pose cependant une simple condition.

Chez le voisin de l’Est, tout indique qu’Abdelaziz Bouteflika briguera un cinquième mandat à la tête du pays lors de la présidentielle de 2019. Les Algériens en sont convaincus, à l’image du célèbre journaliste d’Al Jazeera, Hafid Derraji.

Dans un post diffusé sur son compte Facebook, le jornaliste lance un appel au président Bouteflika:

«Je voterai pour Bouteflika si !!! Après que vous l’avez appelé à poursuivre son entreprise de destruction et de pillage, nous voulons que le président exprime lui-même son intention de briguer un cinquième mandat. Nous voulons qu’il nous dise une seule phrase: «cher peuple, je t’appelle à m’accorder à nouveau ta confiance». S’il le fait en personne, par sa voix et son image, je voterai pour lui…Et s’il ne le fait pas, cela signifierait qu’il est pris en otage et que le pays est également pris en otage par le clan qui lui met la pression pour continuer à nous gouverner… Et il faut le sauver et sauver l’Etat algérien, c'est un devoir national.»