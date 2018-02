© Copyright : DR

Le célèbre journaliste sportif algérien de BeIN Sports pointe à nouveau le régime algérien et s’interroge sur l’absence du président Bouteflika.

Hafid Derraji, grand commentateur sportif de BeIN Sports, n’a pas la langue dans sa poche. Surtout quand il s’agit des maux de son pays. Il a, à maintes reprises, soulevé les problèmes auxquels est confrontée l’Algérie dont, en premier lieu, la corruption.

Dans un récent post sur sa page Facebook, le journaliste s’interroge sur l’absence du président Abdelaziz Bouteflika devant la corruption qui ronge plusieurs secteurs.

«Où est le président par rapport à la corruption qui mine certains secteurs? Où a disparu le premier ministre qui pourrit tout avec ses déclarations…? Pourquoi les membres de la coalition gouvernementale (Amar Ghoul et Amara Benyounès) ne donnent pas signe de vie? Même Ould Abbès parle peu et ses propos sont superficiels au sujet des problèmes dans les secteurs de la santé et de l’éducation…», s’est-il indigné.