A l'occasion de sa participation aux réunions du printemps de la Banque Mondiale et du FMI, qui se tiennent du 10 au 14 avril, le ministre des Finances, Mohamed Benchaaboun, s'est entretenu, vendredi, avec le nouveau président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass.

«Le ministre de l'Economie et des Finances a félicité M. Malpass pour sa nomination au poste de président du Groupe de la Banque mondiale et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions», rapporte le ministère de l’Economie dans un communiqué.

A cette occasion, poursuit la même source, Benchaaboun a mis en exergue la première génération de réformes engagées par le Maroc, au cours des deux dernières décennies, et qui ont permis d'assurer la stabilité politique du royaume, la consolidation de l'Etat de droit et le renforcement des institutions, ainsi que le développement des investissements publics ayant permis de soutenir la croissance économique et de réduire la pauvreté.

Le ministre a également précisé qu'une deuxième génération de réformes est aujourd'hui engagée, dans le cadre d'une réflexion sur le nouveau modèle de développement, dans l'objectif de promouvoir la création d'emploi par le privé, de renforcer le capital humain et d'assurer un développement territorial inclusif.



Benchaaboun a indiqué, à cet égard, que le nouveau cadre de partenariat pays 2019-2024, adopté le 19 février 2019 par le conseil d'administration de la Banque mondiale, est en ligne avec les priorités du gouvernement. Ce nouveau cadre de partenariat devra donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération fructueuses entre le Maroc et la Banque mondiale.



De son côté, David Malpass a félicité le Maroc pour les réformes déjà entreprises et a fait part de la disposition de la Banque à appuyer le royaume dans la poursuite de ses efforts en matière de réformes susceptibles d'asseoir les bases d'une croissance soutenable et équitable.



La rencontre, entre le Ministre de l'Economie et des Finances et le Président du Groupe de la Banque mondiale, a été également l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement des travaux relatifs à l'organisation des Assemblées annuelles 2021 de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech. A cet égard, Benchaaboun a souligné que le Maroc ne ménagera aucun effort pour assurer la bonne réussite de cet important évènement.