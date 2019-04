Othman Benjelloun, président de BMCE Bank Of Africa

Interrogé par Le360 sur une éventuelle arrivée du groupe Saham dans le tour de table de BMCE Bank, Othmane Benjelloun n’hésite pas à exprimer son total désaccord avec la cession du pôle assurances du groupe Saham au sud-africain Sanlam. Les détails.

En s’attardant sur les modalités de renforcement des fonds propres de la banque, le président du groupe BMCE Bank, Othmane Benjelloun, a passé en revue les différentes opérations qui serviront à financer le nouveau plan stratégique triennal 2019-2021, pour un montant global de 5 milliards de dirhams.

Il s’agit notamment de la conversion en actions des dividendes des deux exercices 2018 et 2019; l’appel public à l’épargne réservé aux salariés de la maison mère du groupe et des filiales au Maroc et, enfin, l’arrivée d’un actionnaire international dont l’identité reste à ce jour inconnue, dans l’attente de l’obtention des autorisations réglementaires.

Benjelloun n’a pas exclu le recours à la dette subordonnée perpétuelle pour porter l’augmentation de capital à 6 milliards de dirhams. «Nous avons d’autres solutions pour renforcer les fonds propres. Beaucoup d’investisseurs marocains et étrangers souhaitent participer à l’augmentation de capital de BMCE Bank Of Africa», renchérit le président de la filiale bancaire du groupe Finance.com.



Interrogé sur une éventuelle arrivée du groupe Saham et de son fondateur Moulay Hafid Elalamy dans le tour de table de la banque, (comme le laissent croire certaines supputations), Othman Benjelloun n’hésite pas à afficher un niet catégorique. Le patron du groupe BMCE Bank Of Africa a dû marcher jusqu’au pupitre pour dire ce qu’il pense du groupe Saham et surtout de la fameuse opération de cession du pôle assurance (Saham Assurance) au sud-africain Sanlam (opération actée en octobre dernier pour un montant d’environ 1 milliard de dollars).

«Nous n’apprécions pas cette action. Que ce soit une banque, une compagnie d’assurance ou une société industrielle comme l’OCP, les entreprises de cette nature appartiennent à tous les Marocains. Nous n’avons pas le droit de les céder si les propriétaires n’ont pas une conduite qui convient au marché marocain», a affirmé Othman Benjelloun qui n'est pas prêt de changer son point de vue sur ce sujet, à moins, précise-t-il, que l’Afrique du Sud ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Une réponse qui a valu à Othman Benjelloun une véritable « standing ovation» de la part des journalistes, analyses et dirigeants de la banque présents dans l’auditorium de BMCE Bank, à l’occasion de la présentation des résultats annuels de la banque.